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Инвентаризацию земель Минобороны планируют завершить до 2023 года
В Министерстве обороны Украины планируют завершить процесс инвентаризации земель до 2023 года. Так, на сегодня в Госгеокадастр внесены менее половины земельных участков, которые есть на учете Минобороны. Об этом в Министерстве сообщили в ответе на информационный запрос УНН.
"На учете Минобороны по состоянию на 1 января 2020 года находится 3 515 земельных участков общей площадью 518,672 тыс. га, из которых на сегодняшний день в Госгеокадастр внесены 1589 земельных участков общей площадью 245,671 тыс. га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвентаризация земель Минобороны осуществляется в пределах сметы, предоставленной Минобороны на соответствующий бюджетный год, дополнительные денежные средства на указанные цели не выделялись.
"Завершить процесс инвентаризации земель Минобороны планируется до конца 2023 года", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минобороны активизирует работу с Госгеокадастром, чтобы провести инвентаризацию своих земель.
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