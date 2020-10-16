Финансовые новости
- |
- 16.10.20
- |
- 09:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности
08:50 16.10.2020 |
В Госгеокадастре определили, что в Украине не существует 10,5 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения, а погрешность в земельном балансе составляет более 5 млн га. Об этом сказал глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко во время брифинга в Чернигове, передает корреспондент УНН.
"Четыре месяца назад я был назначен председателем Госгеокадастра Украины. Где было четко поставлено мне задание Президентом Украины, премьер-министром и правительством в целом. Задача была простая - дать ответ на вопрос, по сути - сколько государственной земли в Украине? И я хочу публично сегодня обратиться к украинскому народу и непосредственно к Президенту Украины и ко всему руководству нашего государства. И хочу сказать, что в Украине 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения не существует. Это была ложь. Вводили в заблуждение и утверждали, что есть эта земля. На самом деле - ее нет", - сказал Роман Лещенко.
Он отметил, что 1,7 млн га земель государственной формы собственности были переданы в коммунальную собственность в 2018-2019 годах.
"И сегодня, подписав исторический указ, мы передаем более 2 млн га земель общинам. Возникает вопрос - сколько же остается земли в Украине государственной формы собственности? Согласно данным Государственного земельного кадастра, после передачи более 2 млн га земли в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тыс. га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения. Эта земля находится на правовом титуле на акте постоянного пользования. Речь идет о землях Академии наук, Министерства обороны, Пенитенциарной службы, Министерства образования, и бывших государственных предприятий Министерства АПК, которые сегодня переданы в Фонд госимущества на приватизацию. Это самый большой ответ всем боронителям украинской земли", - добавил чиновник.
Он отметил, что это люди, которые позорно грабили землю.
"И сегодня земельный баланс Украины имеет погрешность в более 5 млн га земли. Где эта земля? У нас есть ответ на этот вопрос. Она находится в частной собственности. В частной собственности чиновников. В частной собственности всех тех людей, которые находились у власти. Она имеет четкый региональный признак - потому что были донецкие, тем больше акцентировали приватизацию именно в Донецкой области. Пришли винницкие крепкие хозяйственники - вывели более 80 тыс. га только после Майдана в частную собственность", - сказал Роман Лещенко.
Напомним, Романа Лещенко был назначен председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 10 июня 2020 года.
Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель общинам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Это может быть выгодно России: Что такое СЭЗ на Донбассе, о которой будут спрашивать в опроснике Зеленского
|Идея СЭЗ на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора - эксперт КШЭ
|Новый «первый непроходной»: Как «Голос» и Притула копируют Гриценко
|Суды и обыски: Как и зачем Филимонову в Одессе расчищают дорогу во второй тур
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото растет 16 октяря на новостях по коронавирусу
|Украина получила награду за управление госдолгом
|Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности
|Польская PGNiG начнет газоразведку в Украине в первой половине 2021-го
|Создание Кабмином оператора на рынке табака оспаривают в КСУ
|Нефть 16 октября дешевеет на 1% на рисках переизбытка сырья на рынке
Это интересно
|Rolls-Royce откажется от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза»
|«Покровитель интернета». Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения «миллениалов»
|Судья по иску Epic Games против Apple предупредила о последствиях для Microsoft, Sony и Nintendo
|Пожилые водители оказались менее опасны, чем средневозрастные
|Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны