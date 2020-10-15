Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

Указ президента Украины №449/2020 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений" обнародован на сайте главы государства в четверг.

Согласно документу, он принят с целью обеспечения дальнейшего осуществления реформ в сфере земельных отношений, создания условий для реализации прав граждан Украины и территориальных громад в этой сфере.

Так, документом постановлено Кабинету министров активизировать деятельность по передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность, проработать вопрос стимулирования оформления территориальными громадами права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, переданные из государственной собственности.

Кабмину также поручено принять в установленном порядке меры по урегулированию вопроса обеспечения вступления гарантированного права граждан на землю при передаче в коммунальную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в отношении которых гражданам предоставлены разрешения на разработку документации по землеустройству.

Кроме того, правительство должно обеспечить сопровождение законопроектов о финансовой поддержке фермерских хозяйств, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установлении прозрачного процесса проведения электронных земельных аукционов, а также принять в установленном порядке меры по ускорению создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных Украины.