В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

В Украине запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка. Так, в приложении "Дія" появился сервис "свидетельство о рождении ребенка", которое подтягиваться мгновенно в приложении родителей. Об этом и других услугах после обновления приложения "Дія" УНН сообщает со ссылкой на пресс-службв Минцифры.

Также отмечается, что с 5 октября услуга "эМалятко" - полностью онлайн. Так, услугу "эМалятко" можно получить онлайн, заполнив заявку на портале "Дія".

В Минцифры добавили, что с 5 окнября на портале "Дія" вводится еще один сервис - регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Пока доступно в Киеве и Харькове.

Кроме того, на портале "Дія" запустили первые 4 э-услуги по строительству. Можно начать строительство или ввести объект в эксплуатацию онлайн. Услуги автоматические и не требуют вмешательства чиновников.

В Минцифры сообщили о еще одной новой услуге: "Регистрация ООО. С сегодняшнего дня можно открыть за 30 минут онлайн на портале "Дія".

Что касается приложения "Дія", то 5 октября появилась новая версия - 2.0. О ее возможностях в Минцифры сообщили следующее:

* С сегодняшнего дня можно шерить техпаспорт. В "Дія" будет отображаться надлежащий пользователь авто;

* В "Дія" - свидетельство о рождении ребенка. Оно подтягиваться мгновенно в приложении родителей;

* Внедрена справка внутренне перемещенного лица. Теперь она в "Дія";

* Налоговый номер. Теперь он в "Дія";

* С сегодняшнего дня актуальное место регистрации в цифровом паспорте и свидетельстве. Сейчас работает только в Харькове, за несколько дней - в Киеве. Скоро - по всей стране.

Также отмечается, что новая услуги в "Дія" - возможность оплатить штраф за нарушение ПДД и уплата долгов исполнительных производств.

В Минцифры также указали, что запускают шеринг цифрового документа. Теперь можно поделиться цифровой копией документа, добавили в ведомстве. "В Монобанке, Приватбанке, Новой Почте и Укрпочте можно шерить цифровые документы отныне", - отметили в министерстве.