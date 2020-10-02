Microsoft планирует инвестировать более $500 млн в развитие облачных сервисов Azure в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины и корпорация Microsoft (США) договорились о сотрудничестве в части внедрения в Украине программы Azure Expansion Program, предусматривающий создание гипермасштабируемых облачных сервисов.

"Сегодня на ваших глазах развивается цифровая экономика в Украине. Мы благодарны Microsoft за проявление особенного внимания к нашему рынку, за то, что вы выбрали именно нашу страну. Одной из приоритетных целей нашего министерства является за 2,5 года оцифровать 100% госуслуг. И этого невозможно делать, если не будет дата-центра, в котором эти данные будут храниться в нашей стране. По сути Microsoft может стать первым масштабным проектом, который поможет нам реализовать нашу амбициозную цель", - подчеркнул вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Программа цифровой трансформации Azure Expansion Program будет способствовать внедрению инноваций на базе облачных технологий для различных коммерческих, государственных структур и предприятий, а также правительства Украины.

Microsoft также намерена предоставить технологическую поддержку, которая поможет продемонстрировать возможности использования Azure Cloud.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Ковалив, в сотрудничестве с Microsoft также будут развиваться и образовательные программы в Украине.

В рамках меморандума стороны договорились поддерживать учебные программы, целевой аудиторией которых будут более 100 тыс. студентов, IT-специалистов и украинских граждан в сфере информационных технологий; внедрять инновационные передовые технологии в Украине на общегосударственном, региональном и межотраслевом уровнях, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления, Big Data и "Интернет вещей".

Планируется также внедрение таких отраслевых решений, как "Электронное правительство", "Электронная система здравоохранения", а также инновации в сферах Ed-tech, Ag-tech, Fin-tech, IT, производства, энергетики, инфраструктуры и в игровой индустрии.

Microsoft также планирует начать процесс реализации официальной поддержки игровой платформы Xbox для украинского рынка.

"Очень скоро у нас возникнет возможность сохранять в "облаках" наши хосты. Это будет рывок в развитие цифровой трансформации. Мы сможем быстрее, надежнее сохранять данные и это поможет нашему реальному развитию... Кроме того, будет очень большая экономия на закупках. Потому что сейчас государство неэффективно тратит средства. Например, в прошлом году мы на 3 млрд грн остановили IT-закупки, где был большой потенциальный риск. Сотрудничество с международными компаниями позволит сэкономить миллиарды средств на закупках", - констатировал Федоров.

Меморандум подписали Федоров и генеральный директор представительства Microsoft в Украине Ян Петер Де Йонга.