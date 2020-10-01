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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

08:04 01.10.2020 |

Экономика, Украина

 

Кабинет министров принял постановление, расширяющее перечень водных путей, по которым можно осуществлять судоходство.

В частности, в перечень таких водных путей отнесены следующие участки: река Припять от границы с Беларусью до устья, р. Днепр от устья р. Припять до Киевской ГЭС, р. Днепр от Киевской ГЭС до Херсона, р. Днепр от населенного пункта Нижние Жары до устья р. Припять, р. Десна от Чернигова до устья, р. Южный Буг до Николаева, р. Дунай в районе населенного пункта Орловка.
По материалам: УНИАН
 

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