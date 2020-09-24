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Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются
В процессе реформирования украинской системы здравоохранения наблюдается успех, в то же время сохраняются значительные коррупционные риски и вызовы, и нельзя исключать возможность отката назад. Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка "Повышение эффективности и прозрачности правительств: Борьба с коррупцией", передаёт УНН.
"После революции 2014 года Украина приступила к реализации национальной программы реформ, направленной на снижение уровня коррупции в правительстве. В секторе здравоохранения правительство провело ряд дополнительных реформ, направленных на улучшение состояния здоровья украинских граждан, но разработанных таким образом, чтобы они также снизили уровень коррупции", - сказано в отчете.
Отмечается, что реформы включали:
- реорганизацию финансирования первичной медико-санитарной помощи и возмещения расходов на основные лекарственные средства в рамках недавно созданной Национальной службы здравоохранения Украины;
- повышение оплаты труда медицинских работников;
- внедрение прозрачного, основанного на учете заслуг, процесса приема в медицинские университеты;
- начало разработки цифровой системы eHealth.
Такие признаки перемен, отметили авторы отчета, "обнадеживают, хотя, возможно, еще слишком рано говорить о том, будут ли эти проводимые реформы способствовать устойчивому снижению уровня коррупции в национальном масштабе".
Подчеркивается, что в ближайшие годы будет крайне важно, чтобы антикоррупционная динамика была сохранена, что позволит в полной мере реализовать отраслевые реформы.
Аналитики Всемирного банка также считают, что получение ресурсов, необходимых для проведения устойчивой антикоррупционной реформы, особенно в системе здравоохранения, может оказаться чрезвычайно трудной задачей.
В отчете также указано, что на сегодня существует три основных краеугольных камня украинских реформ, а именно: поддержка законодательных изменений, проведение разнообразных реформ, направленных на борьбу с коррупцией, приносящей наибольший вред, и гражданское участие. В частности, в отношении реформ, проводимых в сфере первичной медико-санитарной помощи, представляется, что в совокупности эти инициативы оказали положительное влияние.
"Однако было бы преждевременно объявлять все это успешным, поскольку процесс реформирования украинской системы здравоохранения продолжается, сохраняются значительные коррупционные риски и вызовы, и нельзя исключать возможность отката. Например, несмотря на сокращение текущих расходов в сфере первичной медико-санитарной помощи, наблюдается увеличение объемов во вторичной и третичной медицинской помощи, которая еще не интегрирована в систему возмещения расходов НСЗУ. Это иллюстрирует острую потребность в устойчивом импульсе к улучшению системы здравоохранения и борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина достигла своей цели - создания "экосистемы здравоохранения, в которой сами причины коррупции будут невозможны", - сказано в отчете.
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