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Всемирный банк призывает Украину ускорить принятие земельных законов
08:11 11.09.2020 |
Всемирный банк призывает Украину ускорить принятие законов, необходимых для своевременного запуска рынка земли, который ожидается в июле 2021 года.
Об этом говорится в обращении директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи.
Согласно подсчетам Всемирного банка, создание необходимых нормативных актов и процесс имплементации могут занять, по меньшей мере, девять месяцев.
"Поэтому очень важно принять соответствующие законы не позднее конца сентября этого года. Если государство не успеет это сделать в срок из-за задержек, которых вполне можно избежать, существует реальный риск того, что в день открытия рынка земли Украина потеряет этот золотой шанс", - говорится в обращении Банерджи.
Также во Всемирном банке допускают, что открытие рынка земли при отсутствии строгих правовых и регуляторных гарантий сделает рынок уязвимым перед мощными игроками, углубит коррупцию и неравенство.
По расчетам Всемирного банка, благодаря земельной реформе Украина сможет стабильно ежегодно добавлять почти по одному проценту к темпам своего экономического роста.
"Такая возможность раскрыть потенциал роста целой отрасли ... и, что самое главное, возможность поднять уровень благосостояния для миллионов украинцев возникает один раз в поколение. Украинские парламентарии и политики должны сделать так, чтобы не потерять этот шанс", - говорится в сообщении.
Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).
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