Нафтогаз обеспечил 17% доходов госбюджета в январе-августе

За восемь месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" оплатила в государственный бюджет 92,5 млрд грн, что составляет более 17% общих доходов госбюджета за этот период.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным, за январь-август 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 92,5 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн). Поступления от предприятий группы Нафтогаз составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.