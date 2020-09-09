Финансовые новости
- |
- 09.09.20
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр
08:32 09.09.2020 |
К запланированной дате, 21 сентября, инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения будет завершена лишь в 8 областях.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Отмечается, что 7 сентября, во время встречи с руководством Госгеокадастра, некоторые победители тендеров на проведение государственной инвентаризации земель признали, что до 21 сентября не смогут выполнить взятые обязательства.
Так, по состоянию на 8 сентября только в Тернопольской области государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» завершило инвентаризацию сельхозземель. До 21 сентября, надеются в Госгеокадастре, с высокой вероятностью будут завершены работы в Киевской (ГП «Центр государственного земельного кадастра»); Николаевской (ГП «Центр государственного земельного кадастра»); Луганской (ГП «Центр государственного земельного кадастра»); Черниговской (ООО «Киевзем»); Закарпатской (ООО «Центр проектов»); Ивано-Франковской (ООО «Ренессанс Групп») и Черкасской (ООО «Юникс Консалтинг») областях.
«Как видим, половина областей, где будем иметь своевременный результат - это работа госпредприятия, а вот у частных исполнителей почему-то возникают проблемы. 31 июля этого года они взяли на себя обязательства завершить работы до 21 сентября 2020 года, заключили дополнительные соглашения. Госгеокадастр пошел навстречу, понимая ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией COVID-19. Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения является стратегически важной задачей в рамках реализации земельной реформы, и срыва этого процесса нельзя допустить», - подчеркнул председатель Госгеокадастра Роман Лещенко по результатам встречи.
Как отметили в ведомстве, в связи с ситуацией сложившейся в ближайшее время будет принято соответствующее управленческое решение.
"Условия договоров не выполнены, а это значит, что Госгеокадастр должен принять решение - применять предусмотренные договорами санкции, или, если на то есть объективные причины, продлевать сроки выполнения работ. Это решение будет принято в ближайшее время", - отметили в ведомстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз запустит ежеквартальную продажу газа для бизнеса
|Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр
|Нефть дешевеет 9 сентября на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса
|Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли
|ДТ в крупном опте 8 сентября опустилось на 220 грн, до 19 830 грн
|Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA
Это интересно
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android