Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

К запланированной дате, 21 сентября, инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения будет завершена лишь в 8 областях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Отмечается, что 7 сентября, во время встречи с руководством Госгеокадастра, некоторые победители тендеров на проведение государственной инвентаризации земель признали, что до 21 сентября не смогут выполнить взятые обязательства.

Так, по состоянию на 8 сентября только в Тернопольской области государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» завершило инвентаризацию сельхозземель. До 21 сентября, надеются в Госгеокадастре, с высокой вероятностью будут завершены работы в Киевской (ГП «Центр государственного земельного кадастра»); Николаевской (ГП «Центр государственного земельного кадастра»); Луганской (ГП «Центр государственного земельного кадастра»); Черниговской (ООО «Киевзем»); Закарпатской (ООО «Центр проектов»); Ивано-Франковской (ООО «Ренессанс Групп») и Черкасской (ООО «Юникс Консалтинг») областях.

«Как видим, половина областей, где будем иметь своевременный результат - это работа госпредприятия, а вот у частных исполнителей почему-то возникают проблемы. 31 июля этого года они взяли на себя обязательства завершить работы до 21 сентября 2020 года, заключили дополнительные соглашения. Госгеокадастр пошел навстречу, понимая ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией COVID-19. Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения является стратегически важной задачей в рамках реализации земельной реформы, и срыва этого процесса нельзя допустить», - подчеркнул председатель Госгеокадастра Роман Лещенко по результатам встречи.

Как отметили в ведомстве, в связи с ситуацией сложившейся в ближайшее время будет принято соответствующее управленческое решение.

"Условия договоров не выполнены, а это значит, что Госгеокадастр должен принять решение - применять предусмотренные договорами санкции, или, если на то есть объективные причины, продлевать сроки выполнения работ. Это решение будет принято в ближайшее время", - отметили в ведомстве.