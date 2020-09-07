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Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48
Министерство юстиции осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, расположенную недалеко от центра города.
Как передает Укринформ, об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в видео, опубликованном в Фейсбуке.
По словам министра последний осужденный был вывезен из Львовской исправительной колонии №48 еще в 2018 году.
Малюська рассказал, что учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. В общей сложности колония №48 имеет свыше 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.
К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр отметил, что колония может быть интересна как жилым так и промышленным застройщикам.
"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью", - отметил Малюська.
Он также добавил, что учреждение будет стоить "недёшево" и призвал всех заинтересованных лиц обращаться в Минюст с вопросами.
Как сообщал Укринформ, в августе Министерство юстиции начало массовую распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги будет выставлено здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.
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