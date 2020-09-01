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Агросектор Украины столкнулся с кризисом инвестиций - эксперты
08:25 01.09.2020 |
Агропродовольственный сектор столкнулся с кризисом инвестиций в первой половине 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Согласно сообщению, объем капиталовложений по всем видам экономической деятельности в январе-июне этого года к соответствующему периоду 2019 года составил лишь 65,1% - такой спад характерен для инвестиционного кризиса.
При этом показатели капиталовложений в агросектор оказались еще меньше.
"Проявления инвестиционного кризиса в аграрном секторе экономики Украины являются еще более значительными. Индексы капитальных инвестиций в январе-июне 2020 года к соответствующему периоду прошлого года имеют следующие значения: сельское хозяйство - 55,5%, лесное - 28,6%, рыбное хозяйство - 44,9%", - говорится в сообщении.
Объем капитальных инвестиций в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за первую половину текущего года к соответствующему периоду 2019 года составил 63,5%, что почти соответствует уровню спада по экономике в целом.
"Инвестиционный кризис в пищевой промышленности углубляется. Значение индекса капитальных инвестиций уменьшилось с 71,3% в первом квартале до 56,2% во втором квартале", - отмечается в сообщении.
Эксперты "Института аграрной экономики" прогнозируют, что в краткосрочной перспективе это негативно отразится на объемах выпуска агропродукции, а учитывая недобор урожая и необходимость выполнять обязательства по экспорту, в 2021 году возможны перебои с самообеспечением внутреннего рынка некоторыми продуктами и кормами.
В первом квартале 2020 года объем вложений в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении связанных с ними услуг уменьшился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 35% - до 7 миллиардов гривень.
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