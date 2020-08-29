Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с "частично соответствует" до "высокой степени соответствия".

"Moneyval отмечает прогресс Украины по двум ключевым направлениям: совершенствование уголовно-правовых положений относительно преступлений по финансированию терроризма; усиление санкций для финансовых учреждений и других субъектов хозяйствования за невыполнение законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма", - сообщает пресс-служба Совета Европы.

Благодаря этим положительным изменением рейтинг Украины был повышен, однако комитет не удовлетворил запрос страны о повышении рейтинговых показателей по четырем другим направлениям - финансовым санкциям, связанным с терроризмом, финансовым санкциям, связанным с нераспространением отмывания денег, регуляторной базе и контролю профессиональной деятельности, не связанной с финансами, а также ведению национальной статистики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"В целом на сегодняшний день Украина полностью соблюдает 11 из 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), составляющих международный стандарт. Украина сохраняет незначительные недостатки в выполнении еще 22 рекомендаций, в которых она была признана "в значительной степени соответствующей", и более масштабные недостатки в оставшихся шести, в которых она была оценена как "частично соответствующая", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что из-за значительного количества недостатков, выявленных в нескольких ключевых сферах, Украина отчитывается перед Moneyval по усиленной процедуре дальнейшего наблюдения.