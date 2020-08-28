Минздрав настаивает на ликвидации Госпродпотребслужбы, что нарушит ассоциацию с ЕС

В Министерстве здравоохранения не видят, каким образом реорганизация Госпродпотребслужбы может повредить украинским экспортерам пищевой продукции, и настаивают на своей инициативе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

Напомним, речь идет о предложении Минздрава разделить полномочия нынешней Госпродпотребслужбы (Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) между Минздравом и Минэкономики и создать при Минздраве Государственную службу Украины по контролю заболеваний.

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По словам Виктора Ляшко, после реорганизации службы никакие ее полномочия не ликвидируются.

"Никакие полномочия Госпродпотребслужбы сегодня не ликвидируются. Наоборот, дополнительно к ее полномочиям, согласно нашей идее, передается функция эпиднадзора. Мы сразу путем управленческого решения Кабинета министров обеспечим работающую систему с действующей вертикалью", - отметил Ляшко.

Также он уверяет, что функционал действующей Госпродпотребслужбы не изменится.

"Фактически у нее просто изменится название. Я не вижу аргументов, почему экспортеры пищевой продукции могут пострадать. Мы не залезаем в систему Госпродпотребслужбы с точки зрения пищевых продуктов", - рассказал главный санитарный врач.

Ляшко сообщил, что для восстановления противоэпидемической защиты прорабатывают несколько моделей, и создание Государственной службы по контролю заболеваний - это один из вариантов.

"Это наше предложение, модель, которую мы считаем наиболее эффективной, особенно если учесть, что нужно будет оперативно реагировать на коронавирус уже в октябре-ноябре. Любая другая модель до октября-ноября не заработает полноценно, как может заработать модель присоединения и объединения всех необходимых функций в одном центральном органе исполнительной власти", - объясняет он.

Напомним, ранее ряд других профильных чиновников и ведомств высказались против инициативы по реорганизации Госпродпотребслужбы.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что будет останавливать проект Минздрава о ликвидации Госпродпотребслужбы, если такую ​​инициативу будут рассматривать.

Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС обратится с письмом к премьер-министру о недопустимости ликвидации службы.

В Минэкономики также выступают против и обращались к бизнесу с просьбой высказать их позицию по этому вопросу. С заявлением с просьбой сохранить Госпродпотребслужбы выступили четыре крупные бизнес-ассоциации.