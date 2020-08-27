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В Украине создали Национальную социальную сервисную службу
В среду Кабинет министров принял решение, которым создано Национальную социальную сервисную службу как центральный орган исполнительной власти с территориальными органами. Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.
"Сегодня было принято решение правительства, которым создано Национальную социальную сервисную службу как центральный орган исполнительной власти с территориальными органами. На эту Национальную социальную сервисную службу будут возложены три основные функции государства. Первая - это реализация социальной политики, социальной защиты населения и защиты прав детей, второе - это реализация политики государственного контроля при предоставлении социальной поддержки и защиты прав детей, и третье - это методическое обеспечение координации действий органов власти и органов местного самоуправления в части социальных услуг, социальной работы и обеспечения прав ребенка", - сказала Лазебная.
По ее словам, предполагается, что аппарат данной службы будет создан в количестве 120 человек.
"Также мы предполагаем создать 25 территориальных органов национальной социальной сервисной службы во все областях и городе Киеве", - добавила министр.
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