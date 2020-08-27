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Две трети украинцев считают себя бедными
Государственная служба статистики обнародовала выпуск "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году". Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным обследования, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.
При этом Госстат не смог выявить украинцев, которые считают себя богатыми.
По данным обследования Госстата, в 2019 году для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения. Еще для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало. Постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, - 36,7%. Не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам.
Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составляло 419,3 тысяч.
Отметим, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины.
Напомним, по данным Госстата, средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).
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