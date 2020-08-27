Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил адаптивный карантин в стране до 31 октября.

"Продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить ограничительные меры на территории регионов с "зеленым" уровнем эпидопасности, что связано с резким ростом заболеваемости. В частности, запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Также мы отработали с Минкультуры запрет проведения концертов, помимо тех, которые проводят учреждения культуры, и кроме тех, для которых концертная деятельность в течение года является основным видом работы",- пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к приложению "Дий вдома" с целью контроля за лицами, подлежащими самоизоляции или обсервации и нарушившими правила карантина - это вопрос выявления контактных больных. Также предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 31 октября 2020 года",- добавил Степанов.