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Украина сократила вылов рыбы и морепродуктов на треть
18:05 21.08.2020 |
Украина в январе-июле текущего года сократила вылов рыбы до 10,43 тысячи тонн, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,3 тысячи тонн).
Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства рыбного хозяйства.
В частности, вылов рыбы и водных биоресурсов в Черном море за этот период составил 4,63 тысячи тонн (против 6,7 тысячи тонн годом ранее), Азовском - 1,08 тысячи тонн (против 1,2 тысячи тонн, в причерноморских лиманах - 25 тонн.
Вылов рыбы в реке Дунай достиг 273 тонны (за 7 месяцев 2019 года - 500 тонн), в низовье Днестра с лиманом и Кучурганским водохранилищем - 737 тонн (против 1,1 тысячи тонн), в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 361 тонна (против 774 тонн).
Также в Киевском водохранилище за семь месяцев выловлено 264 тонны рыбы, Каневском - 254 тонны, Кременчугском - 1187 тонн, Каменском - 550 тонн, Днепровском - 331 тонна, Каховском - 681 тонна.
Больше всего в январе-июле выловлено таких водных биоресурсов: рапанов - 3227 тонн, карасей - 1969 тонн, шпротов - 735 тонн, тюльки, верховодки - 707 тонн, лещей - 530 тонн, плотвы - 378 тонн, бычков - 326 тонн, сельди черноморской - 246 тонн, растительноядных рыб - 255 тонн.
В Госрыбагентстве отметили, что 12 июня текущего года вступил в силу приказ Министерства энергетики и защиты окружающей среды №340, предусматривающий уменьшение количества разрешенных промышленных плавсредств, запрет мелких сетей, уменьшение количества разрешенных орудий для промышленного лова, увеличение зон, в которых промышленное рыболовство будет запрещено в течение года и в которых рыба сможет нереститься и воспроизводить поголовье без промышленной нагрузки.
"Уменьшение количества орудий лова для промышленных рыбаков будет означать также снижение нагрузки на рыбохозяйственные объекты и будет стимулировать восстановление биоразнообразия", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2020 года рыбные хозяйства запустили в украинские водоемы почти 11 миллионов мальков ценных видов рыб.
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