ЕБА выступила категорически против президентского законопроекта о повышении минимальной запрлаты до 5 тыс. грн

"Ассоциация настаивает на неприемлимости законопроекта 3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - указала ЕБА в сообщении в пятницу.
Как пояснила ЕБА, такое решение увеличит фискальное давление на оплату труда и повлечет за собой рост "теневых" зарплат.
"Нет сомнений, что именно добросовестные плательщики ощутят усиленное давление со стороны госорганов, которое они будут осуществлять в попытке компенсировать неминуемые налоговые потери, возникшие из-за роста теневого сектора", - указала ЕБА.
В ассоциации подчеркнули, что несмотря на призывы бизнеса обсудить эту инициативу, законопроект был внесен без каких-либо консультаций с предпринимательским сообществом.