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Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн
Поступления в государственный бюджет за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) составили 72,3 млн грн, в том числе 37,7 млн грн в июне и 34,6 млн грн в июле, сообщили в Министерстве финансов агентству "Интерфакс-Украина".
"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", - уточнили в ведомстве.
В Минфине напомнили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.
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