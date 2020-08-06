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Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий
Программа "Большое строительство" на украинских дорогах продолжается, однако требует новых подходов с использованием цементобетона.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации программы развития цементобетонных дорог, которая состоялась 5 августа в Киеве, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Сейчас цементобетонные дороги составляют только 1% от общей протяженности сети автодорог в Украине, но мы будем менять эту ситуацию. Первые проекты с цементобетонным покрытием уже реализуются на дороге Н-31 Киев-Днипро в Полтавской области. Также продолжается реконструкция обхода Житомира на дороге М-06 и капитальный ремонт автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области", - сообщил глава министерства.
По его словам, такую технологию важно использовать на дорогах с наибольшей интенсивностью и огромной нагрузкой на дорожное покрытие. Тем более, что высокая локальная составляющая себестоимости цементобетонных дорог ведет к созданию новых рабочих мест и уменьшает зависимость страны от импорта, заявил Криклий.
"Цементобетонные дороги дешевле и надежнее, поскольку имеют больший срок эксплуатации по сравнению с асфальтовыми, они термостойкие и способны выдерживать значительные нагрузки. Всемирный банк рекомендует строить именно такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры. И мы продолжим изучать лучший зарубежный опыт строительства таких дорог", - добавил он.
Отмечается, что программу развития цементобетонных дорог в Украине представили Укравтодор, ГП "ГосДорНИИ" и Ассоциация производителей цемента Украины.
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