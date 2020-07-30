Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

Кабинет министров на заседании в среду одобрил старт пилотного проекта по монетизации единовременного пособия «пакет малыша», передает корреспондент УНН.

"Целью проекта постановления является проведение в Украине пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи „пакет малыша" в 2020-2021 годах", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, этот проект разработан по собственной инициативе министерства социальной политики Украины.

"Указанным проектом предлагается: первое - ввести целевую денежную компенсационную выплату вместо натуральной помощи „пакет малыша" в размере 5 тыс. грн, второе - обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, в коммерческом банке Приватбанк счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карточку.

Третье - установить, что родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации, исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц. Четвертое - привлечь к реализации пилотного проекта на договорных началах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карточкой. И пятое - обеспечить целевое использование средств денежной компенсации путем отслеживания заведений торговли, участвующих в реализации проекта, продажа по специальной социальной карточке только определенных товаров", - сообщила Лазебная.

Проект был принят с доработкой в трехдневный срок.