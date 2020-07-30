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Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт
Правительство одобрило реализацию экспериментального проекту по внедрению единого э-билета. Первый "пилот" запустят в Киеве с единственным е-билетом на железную дорогу и метро.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Купить билет можно будет на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.
Предлагается установить срок реализации инициативы до 30 июня 2021 года.
По мнению чиновников, такие изменения будут способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия.
"Наша амбициозная цель - объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте, удобно и быстро.Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице с единого э-билета на железную дорогу и метро", - отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.
Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и авиакомпанией SkyUp.
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