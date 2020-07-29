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Бизнесмены просят восстановить государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов
08:47 29.07.2020 |
Бизнесмены обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой принять меры для восстановления системы государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.
Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).
«Бизнес-сообщество обращается к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с призывом ... наладить работу соответствующих департаментов, управлений и отделов Министерства окружающей среды, чтобы восстановить систему государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов и, в целом, обеспечить создание качественных условий для ведения бизнеса в стране» , - говорится в сообщении.
Отмечается, что с конца мая в стране приостановлен процесс государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов. По словам компаний-членов агрохимического комитета ЕБА, такая ситуация имеет место с момента переименования Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и создания Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В конце мая состоялось заседание научно-экспертного совета при новосозданном министерстве, по результатам которого было рекомендовано к регистрации более 100 препаратов. При этом до сегодняшнего дня решение Минокружающей среды относительно регистрации не принято и, соответственно, препараты не вносятся в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине.
В ЕБА объяснили, что без внесения препаратов в Госреестр украинские и международные импортеры и производители средств защиты растений не смогут начать процесс ввоза и своевременного обеспечения аграриев значительным количеством продуктов нового поколения. Такая ситуация уже приводит к убыткам представителей легального бизнеса, которые не могут реализовать продукты. Кроме того, следствием этого является недополучение поступлений в государственный бюджет, что оценивается в миллионы гривень от налогов и таможенных платежей.
Также в ассоциации обращают внимание на то, что период применения средств защиты растений (СЗР) довольно короткий. Соответственно, фермер будет покупать то, что есть в наличии. А из-за отсутствия предложения высококачественных зарегистрированных СЗР существует риск существенного увеличения спроса на серый импорт и фальсифицированную продукцию.
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