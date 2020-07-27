Оператор ГТС с начала года получил более 21 млрд грн за транзит из России

За первые полгода ООО "Оператор ГТС Украины" получил около 21,5 млрд грн за предоставление услуг по транзиту газа из России в страны ЕС и Молдовы. Об этом сообщает пресс служба ОГТСУ, передает УНН.

"По оперативной информации финансового департамента, за первые 6 месяцев ОГТСУ получил 29,4 млрд грн доходов, из которых 73% (около 21,5 млрд - ред.) - за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украину, за услуги по суточной балансировке и прочее. Общая сумма расходов за этот период составила 10,1 млрд грн", - сообщили в компании.

Оператор ГТС отмечает, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы.

Напомним, Оператор ГТС Украины в этом году планирует получить доход на уровне 60 млрд грн, из них 35 млрд грн пойдут в госбюджет.