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Оператор ГТС с начала года получил более 21 млрд грн за транзит из России
08:31 27.07.2020 |
За первые полгода ООО "Оператор ГТС Украины" получил около 21,5 млрд грн за предоставление услуг по транзиту газа из России в страны ЕС и Молдовы. Об этом сообщает пресс служба ОГТСУ, передает УНН.
"По оперативной информации финансового департамента, за первые 6 месяцев ОГТСУ получил 29,4 млрд грн доходов, из которых 73% (около 21,5 млрд - ред.) - за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украину, за услуги по суточной балансировке и прочее. Общая сумма расходов за этот период составила 10,1 млрд грн", - сообщили в компании.
Оператор ГТС отмечает, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы.
Напомним, Оператор ГТС Украины в этом году планирует получить доход на уровне 60 млрд грн, из них 35 млрд грн пойдут в госбюджет.
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