«Нафтогаз» в августе повысит цену на газ для промышленности на 0,2-0,4%

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2020 года повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 3 тыс. 578,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце увеличится на 0,4% (на 18 грн) - до 4 тыс. 168,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

