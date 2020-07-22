В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

Согласно сообщению Минцифры в Facebook, иностранным специалистам, которые уже проживают в Украине, необходимо подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации. Специалисты, что находятся за пределами Украины, – в консульские учреждения Украины за рубежом.
Как сообщалось, правительство в марте определило квоты иммиграции на 2020 год. В пределах установленной квоты украинские IТ-компании получат возможность трудоустраивать дополнительно 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов на почти постоянной основе. Привлеченные по квоте сотрудники получают вид на жительство. Таким образом, они могут десять лет свободно жить и работать Украине.