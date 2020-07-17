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Первые результаты инвентаризации земель обнародуют уже в августе – Лещенко
07:52 17.07.2020 |
Инвентаризация государственных земель сельскохозяйственного назначения будет завершена в 2020 году, а уже в августе будут представлены первые ее результаты.
Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, сообщает корреспондент Укринформа.
«Инвентаризация государственных земель будет закончена в этом году. В августе мы презентуем первичные результаты инвентаризации», - сказал Лещенко.
Он отметил, что работа ведется согласно графику и будет завершена до открытия оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2021року отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021 года до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. До 2024 года покупать землю смогут только физические лица.
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