Первые результаты инвентаризации земель обнародуют уже в августе – Лещенко

Инвентаризация государственных земель сельскохозяйственного назначения будет завершена в 2020 году, а уже в августе будут представлены первые ее результаты.

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Инвентаризация государственных земель будет закончена в этом году. В августе мы презентуем первичные результаты инвентаризации», - сказал Лещенко.

Он отметил, что работа ведется согласно графику и будет завершена до открытия оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2021року отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021 года до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. До 2024 года покупать землю смогут только физические лица.