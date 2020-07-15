Украина ввела запрет на ввоз вагонов из России

Кабинет министров Украины на заседании 15 июля постановил запретить ввозить в Украину вагоны из Российской Федерации.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация Российской Федерации.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

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Введение запрета вызвано перенасыщением в Украине парка грузовых вагонов и является средством борьбы с профицитом.

