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Укрзализныця расширяет ограничения по ввозу пустых иностранных вагонов
16:58 22.06.2020 |
АО "Укрзализныця" с 21 июня 2020 года расширило список типов грузовых вагонов иностранных владельцев на въезд которых в Украину в пустом состоянии введен запрет.
Об этом сообщает медиа-центр "Магистраль".
«С 21 июня 2020 года Укрзализныця вводит конвенционный запрет на въезд частных пустых вагонов, принадлежащих другим государствам в адрес любых получателей», - говорится в сообщении.
В Укрзализныце отмечают, что такой запрет введен не впервые.
"С осени 2019 года действует конвенция на въезд пустых полувагонов. Ныне же список расширен на другие основные типы подвижного состава, в частности зерновозы, цементовозы и крытые вагоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что введение запрета вызвано перенасыщением в Украине парка грузовых вагонов и является средством борьбы с профицитом. При этом нагруженные вагоны других государств могут без ограничений заходить в Украину, а также вывозить грузы отечественных производителей. Для экспортных отправлений можно привлекать пустые вагоны украинских владельцев, в том числе и принадлежности АО «Укрзализныця».
Планируется, что конвенция будет действовать, пока объемы перевозок в Украине не пойдут вверх и не понадобится дополнительный пустой подвижной состав из других государств.
Главным поставщиком подвижного состава для осуществления перевозок на пространстве с шириной колеи 1520 мм является Российская Федерация, в которой также наблюдается профицит парка.
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