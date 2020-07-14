Минэкономики Украины намерено к концу 2020г принять новую методологию нормативной денежной оценки земли

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий анонсировал разработку и принятие к концу текущего года новой методологии нормативной денежной оценки (НДО) земли.

"По нормативной денежной оценке. Несмотря на то, что обновление было проведено в 2018 году, четко понимаем, что она несправедливая и во многих случаях не соответствует реальности. Тут нужно менять методологию, это не вопрос перерасчета", - сказал он в ходе заседания межведомственной рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с налогообложением в аграрном секторе в понедельник.

Минэкономики в контексте данной проблемы планирует сформировать при ведомстве штаб по наработке новой методологии НДО.

"Наша цель - к концу года принять новую методику", - сказал Высоцкий.

