Рынок земли в Украине будет со значительными ограничениями - Госгеокадастр

В Госгеокадастре продолжается активная подготовка к старту рынка земли.

Об этом в пятницу, 10 июля, заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в ходе международной конференции Grain Ukraine-2020, которая проходит в г. Одессе, информирует пресс-служба Госгеокадастра.

«В Госгеокадастре проводим колоссальную работу, чтобы после старта оборота земель сельхозназначения сделать нашу структуру удобным сервисом для тех, кто будет работать на земле. Мы готовимся. Сейчас завершаем инвентаризацию. Мы покажем все, что у нас есть, уже в ближайшее время. Выполняя историческую миссию, передадим распоряжение землями на места», - отметил председатель Госгеокадастра.

Он подчеркнул, что стране нужен работающий рынок земли.

«Рынок земли в Украине будет консервативным, со значительными ограничениями, но он нужен государству, аграриям и рядовым украинцам», - подчеркнул Лещенко.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021-го до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. До 2024 года покупать землю смогут только физические лица. Юридическим лицам покупать землю запрещается.