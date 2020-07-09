Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) для недопущения злоупотреблений на период необходимых кадровых изменений временно приостановила регистрацию земельных участков, сообщил новый руководитель ведомства Роман Лещенко.

"Чтобы пока мы проводим кадровые замены, не случился очередной грабеж во исполнение взятых на себя "обязательств" продолжать преступные схемы", – пояснил он в интервью "Украинскому радио".

Лещенко отметил, что после назначения был шокирован тем, что некоторые представители областных управлений не подчинялись ему как руководителю Госгеокадастра, и сообщил, что уже начал полное обновление кадрового состава в ведомства в регионах.

По его словам, хуже всего дела обстоят в Житомирской области. "Для меня сегодня это, практически, зона боевых действий. Там процветает бандитизм, местные авторитеты сегодня "крышуют" добычу янтаря, титановой руды, леса. Есть села, где такие субъекты держат все под контролем, и просто оружием запугивают людей, забирают у них землю", – сказал глава ведомства.

Лещенко сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Житомирскую область со спецподразделениями правоохранителей и госохраной, которую ему предоставили в связи с системными угрозами в его адрес и в адрес членов его семьи.

Среди приоритетных задач он назвал инвентаризацию земель для выявления злоупотреблений.

"За годы, пока Госгеокадастр был распорядителем, и пока им остается, тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены… Мы не просто сделаем анализ всей этой ситуации, а публично покажем все это на электронной публичной кадастровой карте Украины, в режиме реального времени, с фамилиями. Вся информация о незаконных отводах земель будет передана в правоохранительные органы", – подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что Госгеокадастр подписал соглашение о сотрудничестве с Государственной налоговой службой для уплаты налогов с этих земель и инициирует изменения в земельном законодательстве, которые позволят как правоохранительным органам, так и судебным органам по упрощенной процедуре возвращать землю, которая была украдена.