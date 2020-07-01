В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

Кабинет министров поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте с 1 июля по 30 сентября 2020 обеспечить проведение усиленных мероприятий по проверке товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Сегодня, 1 июля, на своем заседании Правительство одобрило протокольное решение, которым поручило Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Укртрансбезопасности с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мероприятий по проверке товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом ( по месту осуществления деятельности грузоотправителя) ", - говорится в сообщении.

О результатах проведенных мероприятий соответствующие министерства и службы должны проинформировать Кабинет министров до 31 октября.

"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Укртрансбезопасности и Нацполицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Кабинет министров должен быть проинформирован о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных транспортных средств с их прохождением через места проведения габаритно-весового контроля (с нанесением на интерактивную карту).