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В Украине отменили госмонополию на производство спирта
20:21 01.07.2020 |
С 1 июля 2020 года в Украине отменена монополия на производство спирта.
Так, закон №2300 "О внесении изменений в закон" О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", который вступил в силу с 14 декабря 2019 года, отменил государственную монополию на производство спирта с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрспирта».
Как отметил и.о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун, лицензию на производство спирта могут получить предприятия любой формы собственности.
«Однако, до 1 июля 2021 года производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу. Поэтому сейчас важно совместно с Министерством развития экономики и Фондом госимущества максимально ускорить процедуру торгов», - добавил он.
В «Укрспирте» напомнили, что закон о либерализации спиртовой отрасли предусматривает, что субъектам хозяйствования любой формы собственности предоставляется возможность производить спирт этиловый (в частности как лекарственное средство), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при получении соответствующей лицензии.
Лицензия на производство спирта будет выдаваться предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение круглосуточного видеонаблюдения является основанием для отказа или отзыва лицензии.
Также закон вводит либерализацию экспорта спирта из Украины - его смогут осуществлять все субъекты хозяйствования при условии получения лицензии на производство.
С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдачи разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.
Производители этилового спирта смогут реализовать его отечественным потребителям при наличии лицензии на право оптовой торговли спиртом.
В то же время закон предусматривает, что до 1 января 2024 импорт спирта могут осуществлять только государственные предприятия и организации, специально уполномоченные на это Кабинетом министров Украины.
Лица, которые приобрели имущество ГП «Укрспирт», а также предприятия концерна «Укрспирт», должны взять на себя обязательство до 1 июля 2021 года по сохранению видов деятельности и не менее 70% штатных единиц, задействованных в производстве состоянию на 1 января 2020 года.
Закон запрещает участие в приватизации и аренде государственных предприятий - производителей спирта резидентам государства-агрессора и лицам и предприятиям, действующим в интересах агрессора.
Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Укрспирт» в первом квартале 2020 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза - до 9,3 млн грн против 3,7 млн грн за аналогичный период прошлого года.
17 июня 2020 года Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уволил Сергея Блескуна с должности и.о. директора ГП «Укрспирт». Почти сразу он был восстановлен в должности.
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