Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

Первую в Украине бетонную дорогу Н-31 Днипро-Решетиловка сдадут в эксплуатацию до конца 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"Первая бетонная дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года <...> Еще два года тому назад дорога Н-31 Днипро-Решетиловка выглядела как декорация к фильму об апокалипсисе. <...> Передвижение по такой дороге представляло опасность для водителя, и наносило ущерб транспортному средству", - написал Криклий.

По словам министра, уже сейчас дорога сильно изменилась. Только в Полтавской области было построено 4 моста, 8 путепроводов, 14 пешеходных переходов и 3 объезда населенных пунктов.

Криклий отметил, что объезды вокруг населенных пунктов позволят избавиться от шума крупногабаритного транспорта, а высококачественное бетонное покрытие сохранит автомобили от повреждений.

Как сообщал Укринформ, в начале сентября прошлого года на северном обходе Житомира в рамках проекта реконструкции трассы Киев - Чоп на площади 1 100 квадратных метров тестировали 26-сантиметровый бетонный слой дорожного покрытия.

Бывший руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак предлагал применить новую для Украины технологию укладки укатанного бетона - для реализации Национальной программы восстановления дорог территориального значения.