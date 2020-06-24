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В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков
16:51 23.06.2020 |
В Государственный земельный кадастр по состоянию на 22 июня 2020 года внесены сведения о 21,7 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Facebook.
«По состоянию на 22 июня 2020 года в Государственный земельный кадастр внесены сведения о 21,7 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га (за последнюю неделю - 27,2 тыс. вновь сформированных земельных участков площадью 26,7 тыс. га), в том числе 14,5 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,4 млн га», - говорится в сообщении.
Как отмечается, из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 7,399 тыс. административно-территориальных единиц (за последнюю неделю - 52) и нормативной денежной оценки 3,43 тыс. населенных пунктов (за последнюю неделю - 29).
Как сообщал Укринформ, до 1 августа 2020 году Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует инвентаризировать около 200 тыс. га государственной земли сельхозназначения. При этом в некоторых областях Украины государственную землю уже полностью инвентаризировали, а именно, в Черниговской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
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