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Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева
Введение накопительной пенсионной системы - известная финансовая пирамида МММ, только на государственном уровне.
Такое мнение выразил экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Украина 24".
Он напоминает: в стране 11 миллионов 300 тысяч пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3200 гривен. Автор законопроекта - председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, убежден специалист, манипулирует.
Пенсионная система Украины состоит из: солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (первый уровень), накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (второй уровень) и добровольного, негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень).
Аргументация авторов законопроекта - аргументация Лени Голубкова, который считал, что вложив в МММ, получит огромную прибыль. Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса - 100 миллиардов гривень заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула, - считает Андрей Рева.
По его словам, в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат. Против введения этой системы, отмечает Рева, выступил министр экономики, Министерство финансов и работодатели. Есть заявление Международной организации труда.
"По сути, лоббируются только интересы одного субъекта всего этого процесса - а именно страховых компаний. Кстати, откуда вышла госпожа Третьякова. Поэтому я считаю, что здесь вообще есть конфликт интересов. Надо с этим разобраться", - отметил Андрей Рева.
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