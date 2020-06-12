«Приват» усилил давление на членов Межведомственной комиссии в вопросе пошлин

Депутат Александр Дубинский («Слуга народа») через собственный телеграм-канал и подконтрольное СМИ начал вторую волну информационной кампании против замминистра экономики Тараса Качки, который является заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли.

На рассмотрении Межведомственной комиссии находится жалоба группы «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой ограничить импорт дизельного топлива и сжиженного газа путем введения пошлины 8,46% на поставки из России.

Тарас Качка является заместителем этой комиссии и это не первая информационная атака на него со стороны депутатов и СМИ, ориентированных на лидера группы «Приват».

Дубинский называет Качку «шпионом», «лоббистом российских производителей» и обвиняет в нежелании удовлетворять прошение «Укртатнафты» и НАК «Нафтогаз Украины» о введении пошлин.

«В Минэкономики упорно не хотят у себя замечать русского шпиона», - заявил Дубинский в собственном телеграм-канале.

Очередная информационная атака на Т.Качку началась после ответа на письмо «Нафтогаза», в котором указано, что министерство «изучает полученную от производителей информацию и доказательства на соответствия требованиям, и наличие оснований для начала расследования».

Этот ответ лоббисты группы «Приват» восприняли как «отписку» и «затягивание процесса».

Параллельно подконтрольные «Привату» СМИ - в первую очередь агентство «УНИАН» и телеканал 1+1 - активизировали попытки обвинить Минэкономики в якобы защите интересов импортеров и отказе от поддержки национального производителя

Ранее сообщалось, что жалоба о проведении расследования в отношении импорта ДТ и СУГ из России была подана 21 января 2020 г. 22 мая 2020 г. Межведомственная комиссия планировала отклонить эту жалобу как необоснованную, но под давлением депутатов и СМИ из орбиты влияния группы «Приват», это решение удалось отложить до июня.

Напомним, ПАО «Укртатнафта», «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча», контролируемые группой «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», запросили немедленного введения пошлин 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24 п. п. - с 8,46% в 2020 г. до 25,4% с 1 января 2024 года. Такие ставки привели бы к полной остановке поставок топлива из Российской Федерации.

Только на первом этапе убытки экономики от этого решения составят 11 млрд грн, по оценкам крупнейшего отраслевого объединения - Нефтегазовой ассоциации Украины. По расчетам «Консалтинговой группы А-95», в случае введения пошлин цены на топливо в Украине станут самыми высокими в Европе.

Поводом для введения пошлин, по мнению заявителей, является механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и ДТ на внутреннем рынке.

Суть этого механизма в том, что если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает компаниям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В обратном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорта топлива.

Кроме этого, само заявление украинских НПЗ содержит массу неточностей и противоречий. Например, тот же «обратный акциз» в РФ был введен только с 1 января 2019 г., в то время как заявители утверждают, что ущерб от него причиняется последние три года.