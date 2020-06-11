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Как карантин повлиял на финансовое благополучие украинцев – инфографика
В период карантина доходы украинцев существенно уменьшились. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group и официальная статистика Министерства финансов, согласно данным которой средняя заработная плата украинцев в апреле уменьшилась на 1000 грн по сравнению с мартом.
Опрос показал, что среди всех финансовых последствий карантина респонденты выделили такие:
- общее понижение уровня доходов населения (отметили 52% опрошенных);
- трудности со своевременной оплатой коммунальных и иных счетов (10%);
- пропавшая возможность помогать родственникам (4%);
- убытки от вложенных инвестиций и проблемы с арендой жилья или ипотекой - 2% та 1% соответственно.
Еще 27% украинцев отметили, что кризис никак не повлиял на их финансовое положение. Большую часть из них составили люди старшего возраста и жители сельской местности. Показательно, что в середине апреля таких респондентов было 19%.
Около половины опрошенных (48%) сообщили, что у них почти нет накоплений (в начале апреля об этом заявляли 39%). У 10% респондентов денег должно хватить не более, чем на две недели, еще у 10% - максимум на четыре месяца. У других опрошенных есть накопления на один-три месяца.
В целом об отсутствии накоплений большей частью заявляли женщины, люди старшего поколения и жители южного и восточного регионов страны. А среди тих, кому денег должно хватить на четыре месяца, преобладали мужчины, люди среднего возраста и жители западных областей.
Опрос проводился с 27 мая по 2 июня среди 1005 респондентов в возрасте от 18 лет на всей территории Украины, кроме неконтролируемых территорий. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров. Максимальная погрешность выборки не превышает 3,7%.
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