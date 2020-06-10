"В отличие от предыдущих кризисов, мы не видим более значительного проседания экономики Украины, чем раньше... Уже в следующем году мы увидим достаточно стремительное возобновление - на 5,7% ВВП", - Сергей Николайчук.
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В Украине начинается реализация проекта FAO по противодействию усыханию лесов
Государственное агентство лесных ресурсов начинает реализацию в Украине проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по противодействию усыханию лесов.
Об этом сообщил председатель Агентства Андрей Заблоцкий в Facebook.
«Гослесагентство начинает реализацию проекта FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по противодействию усыханию лесов. Такое мы делаем впервые за время независимости », - написал Заблоцкий.
Он отметил, что в рамках проекта будут пересмотрены национальные подходы к системе наблюдения и мониторинга вредителей и вспышек болезней леса. Цель - разработать функциональные системы их раннего обнаружения.
Также будут разработаны и утверждены национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных со вспышками вредителей и болезней леса.
"Мы разрабатываем рекомендации по повышению устойчивости лесных насаждений к вредителям и болезням и по усилению противодействия последствиям засухи", - отметил Заблоцкий.
По информации руководителя ведомства, проект рассчитан на 1,5 года. Подготовительные работы украинские лесоводы начали еще в 2018 году совместно с Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на начало мая 2020 года в Украине в целом было восстановлено 22,3 тыс. га леса, в частности, на Полесье - более 11,4 тыс. га (почти 71 млн деревьев) и создано 127 га новых лесов; в лесостепной зоне восстановлено почти 7,4 тыс. га (,38,3 млн деревьев), создано 463 га новых лесов; в степной зоне восстановлено почти 1,6 тыс. га (почти 8 млн деревьев), создано 815 га новых лесов; в украинских Карпатах восстановлено почти 1,9 тыс. га (4,5 млн деревьев).
Украина занимает девятое место в Европе по площади лесов и шестое - по запасам древесины. В целом, лесистость Украины составляет 15,9% при оптимальном уровне в 20%. Общая площадь лесных участков, которая принадлежит к лесному фонду Украины, составляет 10,4 млн га, в том числе покрыто лесной растительностью - 9,6 млн га.
В сфере ведения Гослесагентства находятся 7,6 млн га лесов, или 73% от общей площади лесов страны.
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