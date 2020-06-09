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Минздрав ослабил требования к работе рынков
Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
Ляшко опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.
Он перечислил ключевые правила, которые остались в новом постановлении:
* допуск работников на рынок после термоскрининга;
* на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
* 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
* допуск на рынок только в защитной маске;
* проведение дезинфекции поверхностей;
* информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
В то же время в тексте постановления нет требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.
Также в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.
Что предшествовало: 29 апреля Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.
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