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Минфин снизил план для налоговой на 19 млрд ради эффективности - Верланов
В мае Министерство финансов снизило план для Государственной налоговой службы на 19 млрд грн (с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн) из-за чего перевыполнение составило 9% вместо недовыполнения на 26%. Об этом Facebook написал экс-глава ГНС Сергей Верланов.
Он отметил, что в апреле карантин был значительно жестче, однако Минфин не уменьшил налоговой план. По подсчетам Верланова, если корректировка произошла, как запланировалось - до 23,2 млрд, то ГНС показала бы более 115% выполнения.
"А в мае, наоборот, из-за уменьшения плана на треть, имеем перевыполнение на 9% вместо невыполнение на 26% и делаем вид, что эффективность налоговой возросла", - написал Верланов.* Вчера экс-руководитель Гостаможслужбы Максим Нефьодов также заявил, что Минфин снизил план для таможни на 9 млрд, чтобы показать эффективность ведомства. Он отметил, что в апреле таможня собрала в общий фонд госбюджета 19,6 млрд грн, тогда как в мае на 1 млрд грн меньше - 18,6 млрд грн.
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