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Нефьодов: Минфин снизил план для таможни на 9 млрд, чтобы показать эффективность
13:54 03.06.2020 |
Министерство финансов в мае уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 млрд грн. При этом поступления в госбюджет от таможни снизились на 1 млрд грн по сравнению с апрелем. Об этом заявляет экс-глава таможни Максим Нефьодов.
"Зашел на сайт Госказначейства. В апреле "неэффективный Нефьодов" собрал в общий фонд госбюджета 19,6 млрд грн. В мае без меня таможня собрала на 1 млрд грн меньше - 18,6 млрд грн", - написал он в Facebook.
Нефьодов отметил, что план поступлений от таможни по сравнению с апрелем Минфин уменьшил на 9,1 млрд грн.
"Очевидно, была идея показать, что ранее план не выполнялся, а вот теперь как понесется", - предположил бывший глава таможни.
Он также подчеркнул, что с 22 мая открыли ряд пунктов пропуска, в связи с чем должно было увеличиться растаможивание товаров. А подписанный налоговый закон 1210 отменяет льготы на импорт оборудования для "зеленой" энергетики, добавил Нефьодов.
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