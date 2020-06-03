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Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете министров Украины появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.
"На базе Совета национальной безопасности Украины я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду.
Зеленский также призвал предлагать кандидатуры на эту должность, и когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012-2014) Виталия Немилостивого президент отметил, что ему уже предлагали эту кандидатуру, и он с ним встречался. "Он (Немилостивый – ИФ) – одна из кандидатур, которые мы видим", - указал глава государства.
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