Министерства для раскольников. Что Коломойский и Богдан хотят получить от Зеленского и Шмыгаля

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В оплату за лояльность самых строптивых группировок «слуг народа» могут пойти недра, земля, предприятия «Укроборонпрома» и имущество Национальной академии наук.

Заседание правительства 27 мая принесло маленькую сенсацию. Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики. И создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Премьер Денис Шмыгаль анонсировал это событие еще несколькими днями ранее. Тогда же стало известно, что вскоре могут появиться и другие новые министерства путем разделения имеющихся.

Еще три новых министерства

В частности, об этом рассказал "слуга народа" Александр Ткаченко, возглавляющий парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. В своем Telegram-канале он решил добавить жару информполитике "слуг народа" и поведал о якобы "инсайдах по Шмыгалю".

Дескать, премьер ищет, как удержаться на посту еще минимум год. Для этого нужно, чтобы парламент одобрил программу деятельности правительства, - и тогда Кабмин получит годовой иммунитет от отставки. А поскольку добиться одобрения программы в парламенте непросто, то, рассказывает Ткаченко, Шмыгаль "решает изобрести валюту - министерские портфели. А так как все министерства уже заняты, решает напечатать... новые. И портфели министров и замов раздать влиятельным нардепам, за поддержку его - Дениса Анатольевича - программы правительства".

По версии Ткаченко, речь идет о четырех новых министерствах. Это Министерство экологии; Министерство аграрной политики; Министерство промышленной политики и гособоронзаказа; Министерство науки и инновационного развития. О создании первого из них, как видим, решение уже принято. Остались еще три.

Условия торгующихся сторон

Конечно, тут сразу же хочется возразить, что вряд ли все дело в программе. Ибо одобрение программы не будет гарантией от отставки. Убедительное тому свидетельство - печальный опыт предыдущего правительства. Захотелось Владимиру Зеленскому избавиться от Алексея Гончарука - и одобренная нардепами программа совершенно не спасла "молодого и перспективного премьера-реформатора", как его называли поначалу.

Но сам слух о новых министерствах в общем-то верен. Только торги идут не столько со Шмыгалем, который все равно не полномочен решать такие вопросы, сколько с самим Зеленским, который в случае заключения сделки должен будет обеспечить утверждение соответствующих организационных и кадровых решений постановлениями правительства и парламента.

И предметом торгов, в обмен на портфели министров и замов в новых министерствах, является не столько одобрение программы деятельности правительства, сколько обязательство поддерживать все законопроекты, вносимые президентом и правительством. Для Зеленского совершенно недопустима ситуация, когда правительство будет опираться на парламентское большинство, а у президента такой опоры не будет. Поэтому все портфели в конечном итоге будут раздаваться на Банковой.

Торгуются об этом с Зеленским несколько групп влияния. В их числе - группа Игоря Коломойского и группа Андрея Богдана. К слову, со стороны Коломойского активно продвигает эти торги именно Ткаченко, который о них же вбрасывает "инсайды". Он делает эти вбросы по канонам информполитики, как он ее понимает: готовит общественное мнение к неизбежности появления новых министерств и одновременно бьет по Шмыгалю, чтобы ненароком не сыграть в его пользу.

У группы Коломойского задача - не допустить ослабления своего влияния после принятия "антиколомойского" закона. Того же, то есть сохранения своего влияния, хочет группа Богдана, которая чувствует, что ею стали пренебрегать после утраты Богданом кабинета на Банковой. Со стороны Богдана активно продвигает портфельные торги его давний бизнес-партнер, "слуга народа" Николай Сольский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Плюсы, нули и минусы

Когда заходит речь о реорганизациях правительства, всегда возникает вопрос о плюсах и минусах. Поэтому нелишне подчеркнуть, что в данном случае соображения эффективности госуправления, лучших результатов для страны если и играют какую-то роль, то совершенно второстепенную. На этот счет не стоит питать никаких иллюзий.

Когда число министерств увеличивается - это обычно скорее зло, чем благо. Зачастую министерства "размножаются делением или почкованием" не ради каких-то великих целей, а всего лишь для создания дополнительной разменной монеты в политических торгах.

Например, можно вспомнить правительство Владимира Гройсмана - в нем было 19 министерств, поделенных между двумя участниками правящей коалиции - БПП и НФ. Когда после президентских и парламентских выборов взамен правительству Гройсмана было создано правительство Гончарука, в нем оказалось на четыре министерства меньше. Точнее, пять министерств сократили (объединили с другими) и создали одно новое - цифровой трансформации, что отображало пиар-приоритеты новой власти.

Это не означает, конечно, что Зеленский с его "слугами народа" объединяли министерства правильно или разумно. Но они делали это так, как им было (или казалось) удобно в условиях наличия монобольшинства, когда им не приходилось ни с кем делиться властью и не было нужды в коалиционных договоренностях.

В правительстве Шмыгаля уже (с учетом разделения Минэкоэнерго) 18 министерств, а если добавятся еще три из "инсайда" Ткаченко, то станет 21 - на два больше, чем было в правительстве Гройсмана! Прелестно, не правда ли?

И это при том, что Зеленский отказался (временно) от мысли втиснуть Михеила Саакашвили в состав правительства. Иначе мы бы уже имели еще и Министерство простых решений и результатов.

Подчеркнем, что Зеленский и его "слуги народа" теперь наращивают число министерств отнюдь не оттого, что поумнели (их интеллектуальный уровень остался прежним), а просто из-за потребности иметь портфели для политических торгов. Поэтому с точки зрения повышения эффективности госуправления результат будет нулевым.

К тому же, даже если и возможны какие-то локальные положительные эффекты (например, каким-то отраслям или направлениям будет уделяться больше внимания), то ожидать их следует не ранее чем через полгода. Ибо столько времени потребуется на то, чтобы новые министерства были сформированы, укомплектованы и начали функционировать.

А вот отрицательные эффекты могут начаться с первых же дней, как только новые министры (или вр.и.о.) и их замы начнут добиваться того, что выгодно их бенефициарам. Речь о лоббистских постановлениях и распоряжениях Кабмина, а также правительственных законопроектах.

Страна на продажу

Теперь попробуем оценить те бонусы, которые достанутся бенефициарам новых министров. То есть - какие ресурсы они получат в свое распоряжение и пользование.

Начнем с Минэкоэнерго. Сейчас оно не имеет полноценного министра (с 16 апреля первым замминистра и вр.и.о. министра назначена Ольга Буславец), а после разделения получаются уже две вакантных министерских должности.

Премьер, обосновывая разделение Минэкоэнерго, рассказал трогательную историю о мотыле. Мотыль - это такие червячки, которых любит рыба. "Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль, проявив своеобразное чувство юмора.

Все, конечно, так и поверили, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов создается для заботы о природе. На самом деле ему будут подчиняться Госслужба геологии и недр (лицензии на разведку и добычу), Госэкоинспекция (штрафы с предприятий) и три Госагентства: лесных ресурсов, водных ресурсов (вместе со всей мелиорацией) и рыбного хозяйства.

Министерство аграрной политики будет выделено из Минэкономики. Высока вероятность того, что министром станет нынешний замминистра (в Минэкономики) Тарас Высоцкий, который считается близким к владельцу агрохолдинга МХП Юрию Косюку. Остаются должности будущих замов министра агрополитики и в руководстве Госгеокадастра (это ведомство, заведующее земельными ресурсами, скорее всего, будет подчинено Минагрополитики).

Министерство промышленной политики и гособоронзаказа тоже будет выделено из Минэкономики. С точки зрения мирового опыта, создавать специальное министерство по промполитике - пустая затея. По-видимому, весь смысл этой придумки кроется в слове "гособоронзаказ". То есть этому министерству будет подчинен концерн "Укроборонпром", который сейчас пребывает под управлением и контролем Кабмина. Ну и реорганизация концерна и его предприятий будет инициироваться и проводиться этим министерством. Точнее, бенефициаром министра.

Наконец, Министерство науки и инновационного развития будет выделено из нынешнего Министерства образования и науки. Очень похоже на то, что это будет похоронная команда для Национальной академии наук Украины. По-видимому, это министерство заберет себе те крохи госфинансирования, которые пока еще доставались НАНУ, а затем попытается взять под контроль все здания, земли и прочее имущество НАНУ - и обставит это как заботу об инновациях.

Можно не сомневаться, что в руководстве всех этих вновь создаваемых министерств быстро заполнятся все вакансии министров и замов. Кадрового голода там не будет. Кстати, о том, что торги состоялись и сделки завершены, мы доподлинно узнаем, увидев результативные голосования в парламенте за кандидатуры новых министров.

На этом фоне особенно абсурдным выглядит отсутствие в Украине уже который месяц полноценных глав Минобразования и Минкультуры. Это министерства, которые во всех нормальных странах, пекущихся о своем будущем, считаются ключевыми для развития человеческого потенциала, да и для обеспечения национального единства тоже.

Но на этих направлениях у нас кадровый голод. Ибо там возможности обеспечить большой доход бенефициарам нет.