Рынок новых коммерческих авто в Украине за 5 мес. сократился на 26%

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (включая большегрузные) в январе-мае 2020 года составили 3,3 тыс.ед., что на 26% меньше, чем за тот же период 2019 года, в том числе в мае рынок сократился на 40% к маю-2019 - до 680 ед., сообщает ассоциация "Укравтопром" во вторник.

По ее данным, майский показатель регистраций на 31% выше, чем в апреле и на 20% выше, чем в марте текущего года.

Наибольшим спросом в прошлом месяце (как и в мае-2019) пользовались автомобили французской марки Renault, которые заняли пятую часть сегмента авторынка. Однако от прошлогоднего майского результата регистрации отстали на 31% - до 141 ед.

На втором месте, как и годом ранее, Fiat – 105 автомобилей (на 6% меньше), третья позиция у Peugeot – 70 авто (на 17% меньше).

Четвертым в мае был белорусский МАЗ, спрос на его грузовики вырос на 13% – до 59 машин, а замыкает ТОП-5 рейтинга – Ford, 50 машин которого в мае получили свои первые регистрационные номера (-37%).

Украинский КрАЗ не вошел в ТОП-15 регистраций коммерческих авто в мае, как и в апреле (в марте зарегистрировано только 3 авто).

По оценке информационно-аналитической группы Auto-Consulting, рынок большегрузных автомобилей (полной массой свыше 3,5 тонны) хоть и увеличился в объемах в мае, остается одним из самых пострадавших сегментов авторынка – реализовано 229 ед. техники, что на 51,6% меньше, чем годом ранее.

Между тем аналитики отмечают успех МАЗа, которому удалось не только нарастить продажи в мае и занять первое место в этом сегменте, но и контролировать 27% всех продаж. Второе место за Ford, на третьем - MAN.

При этом увеличить продажи в сегменте тяжелых грузовиков смогли только МАЗ, Ford, JAC и IVECO.

По данным Auto-Consulting, за январь-май украинский рынок грузовиков сократился на 43,7% к аналогичному периоду 2019 года, не преодолев отметку 1 тыс. ед.

Как сообщалось со ссылкой на "Укравтопром", в 2019 году рынок новых коммерческих авто в стране сократился на 3% по сравнению с 2018 годом – до 12,4 тыс. ед. В январе 2010 года еще отмечался прирост на 4% к январю-2019, в феврале - на 21%, а в марте на фоне введения карантина уже был отмечен спад на 41,3% к марту прошлого года.