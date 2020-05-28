Импорт автомобилей в Украину в I квартале сократился на 44%

В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долларов США, сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44 процента.

При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.

В то же время, импорт грузовых и спец автомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. шт., а внешние закупки автобусов- на 5%, до почти 500 шт.

Что же касается самого крупного сегмента автомобильного импорта - легковых авто, то их количество по сравнению с I кв. 2019 года уменьшилось на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти $823 млн.

Более половины этой суммы ($418,6 млн.) было потрачено на приобретение подержанных машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.

Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в $404,4 млн.

Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) и Китай (3335 шт.).

Подержанные легковушки чаще завозили из: ФРГ (26425 шт.), США (15723 шт.) и Франции (10177 шт.).