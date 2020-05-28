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Рынок металлопроката Украины за 4 мес. незначительно возрос, снизив импорт на 5,9%
13:24 28.05.2020 |
Украинские предприятия в январе-апреле текущего года увеличили потребление металлопроката на 0,94 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 266,1 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" в четверг, за первые четыре месяца года импортировано 412,4 тыс. тонн, или 32,9% внутреннего рынка потребления металлопроката.
"За январь-апрель 2020 года внутренним потребителям поставлено 1266,1 тыс. тонн металлопроката, из которых 341,1 тыс. тонн, или 26,9%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 года внутренний рынок потребил 1254,4 тыс. тонн, из них 412,4 тыс. тн, или 32,9%, импортировано. Таким образом, за четыре месяца 2020 года наблюдается повышение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-апреля 2019 года на 0,94% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,9%", - констатируется в пресс-релизе.
Кроме того, сообщается, что структура импорта за указанный период характеризуется заметным доминированием сортового проката над плоским (50,39% и 47,52% соответственно). В аналогичном периоде 2019 года наблюдалось доминирование плоского проката над сортовым (соответственно, 54,66% и 39,16%).
По данным "Укрметаллургпрома", за январь-апрель 2020 года украинские метпредприятия произвели 5,97 млн тонн металлопроката (96,6% к аналогичному периоду 2019 года). Из них, по данным ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 5,05 млн тонн, или 84,5%. В аналогичном периоде 2019 года доля экспорта составляла 86,4% (5,34 млн тонн при общем производстве металлопроката 6,18 млн тонн).
Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-апреле этого года, по данным "ЕТР-Спектра", являются страны Европейского союза (31,0%), другие страны Европы (14,5%), а также Африки (13,2%).
Среди металлургических импортеров первое место занимает СНГ (44,6%), на втором страны ЕС - 28 (25,2%), на третьем - другие страны Европы (14,9%).
Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году сократили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 685,3 тыс. тонн. При этом было импортировано 1 млн 419,3 тыс. тонн, или 30,3% внутреннего рынка потребления металлопроката.
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