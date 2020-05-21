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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Среди бизнеса наблюдается регресс в оценке судебной системы - опрос ЕВА

 

Интегральный показатель Судебного индекса снизился до 2,45 баллов по пятибалльной шкале (2,48 баллов в предыдущем периоде).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с Sayenko Kharenko NewLaw Firm.

"Новая волна опроса за 2019 год продемонстрировала концептуальную неизменность оценки состояния судебной системы в Украине со стороны специалистов юридической сферы и руководителей членских компаний Ассоциации. К сожалению, это говорит об отсутствии шагов вперед на встречу перезагрузке судебной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точечное ухудшение продемонстрировали все составляющие элементы индекса.

"Традиционно самой низкой оказалась оценка уровня доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний - 1,98 баллов (2,01 в предыдущем периоде).

Оценка беспристрастности судебной системы со стороны экспертного сообщества составила 2,55 баллов (2,58 в 2018 году), и самой высокой оказалась средняя оценка факторов организации и деятельности судебной системы - 2,83 балла (2,87 в прошлой волны опроса)", - добавили в ЕБА.

Среди факторов, влияющих на работу судебной системы, специалисты лучше оценили доступность судебных решений и судебной защиты, квалификацию и профессионализм судей, а хуже всего - сроки принятия судебных решений и уровень независимости судебной системы.

В разрезе специализации судов, традиционно лучше респонденты оценили работу хозяйственных судов - 2,56 баллов из 5 возможных. В то время как общие, так и административные суды получили от экспертов по 2,40 баллов.

В топ-факторов, которые негативно влияют на доверие к судебной ветви власти, эксперты отнесли коррупцию и взяточничество в рамках судебного процесса, слишком высокую загруженность судов, что сказывается на качестве судебного разбирательства, а также продолжительность рассмотрения дел и подготовки решений.

Судебный индекс состоит из трех равнозначных компонентов:

* Оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов EBА;
* Оценка беспристрастности судебной системы
* Средняя оценка девяти факторов организации и деятельности судебной системы.

Исследование проводилось с 6 по 20 апреля 2020 года, в нем приняли участие 92 юриста членских компаний Ассоциации и 100+ топ-менеджеров компаний, участвовавших в 2 волнах Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2019 году.

Партнеры исследования - Sayenko Kharenko NewLaw Firm и аналитическая компания Gemius.
По материалам: Экономическая правда
 

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